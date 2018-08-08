Kurtdereli Güreşleri’nin yanlış tarihi düzeltildi

Kurtdereli Güreşleri
'nin başladığı tarih hakkında bilinen yanlış düzeltildi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, Kurtdereli Güreşleri'nin devlet arşivlerinde yer alan gazetelerde 30 Ağustos 1959 yılında ilk kez Atatürk Stadyumu'nda Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını gün yüzüne çıkardı. Özellikle haberlerde 1. Kurtdereli Mehmet Pehlivan
güreşleri olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "1959'da festival kapsamı içerisinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri
düzenli olarak yapılmaya başlanmış. 2018'de yapacağımız güreşlerin 59'uncusu olduğunun ispatı da il halk kütüphanemizdeki gazete arşivlerinde açık ve net olarak yer alıyor. Bundan önce bu işi bize devredenlerden aldığımız bilgiyle 34, 35, 36. ve 37. geleneksel olarak güreşlerimizi sürdürüyorduk. Bu sene 59, seneye de 60. olarak devam edecek" dedi.