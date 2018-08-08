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’te polisten hırsızlara suçüstü

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Ödemiş’te polisten hırsızlara suçüstü
'in İlçesi'nde, A.A. (29) ile M.S. (21) adlı 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla İnönü Mahallesi'nde bulunan bir markete girdi. Bu sırada bölgede devriye atan polis ekipleri, söz konusu markette hareketlilik olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekip aracının ışıklarını kapatan polisler, marketin etrafını sardı. Polis ekiplerinin geldiğini fark etmeyen hırsızlar, malzemeleri çaldıkları sırada yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Hırsızların çaldığı sigaralar ve nakit para da market sahibine teslim edildi.
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Ödemiş’te polisten hırsızlara suçüstü
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