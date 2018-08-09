Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akigo 7. kez Süper Lig’de

Akigo 7. kez ’de

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Akigo 7. kez Süper Lig’de
Tff şampiyonu olarak 2018-2019 sezonuna başlayan Akhisarspor, Spor Toto 'de 7. kez yer almaya hazırlanıyor. Geçen sezon yönetiminde 'nı kazanan Akhisarspor, teknik direktör değişikliğine gidilmesinin ardından, 2018-2019 sezonuna Safet Susic idaresinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürerek start verdi. Bu sezon Avrupa Ligi'ne gruplardan itibaren katılacak olan Akhisarspor, kadrosuna şimdiye kadar Güray Vural, Elvis Manu, Avdija Vrsajevic ve Josue Pesqueira'yı dahil etti. Bu yıl 7. sezonunu geçireceği Süper Lig'de 204 maça çıkan Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda 68 galibiyet, 56 beraberlik ve 80 yenilgi aldı. Rakip fileleri 253 kez havalandıran yeşil-siyahlılar, kalesinde 286 gol gördü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akigo 7. kez Süper Lig’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN