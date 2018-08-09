Deniz kar etmedi buzla serinlediler

Meteorolojı 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İzmir
, Aydın ve Manisa
'da hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde biraz daha artarak 2 ile 4 derece üzerine çıkacak. İzmir'de Cumartesi gününe kadar hava sıcaklığı 37 derece olacak. Durum böyle olunca vatandaşlar da denizin dibinde olmalarına rağmen serinleyemedikleri için kendilerine farklı serinleme yöntemleri buldu. Bazı vatandaşlar, Gümüldür'de denizden çıktıkları gibi kendilerini su dolu konteynerin içine atarak buzlarla serinlemeye çalıştı.