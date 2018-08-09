Göztepe’de kaptanlık pazubandı Beto’da

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona pazar günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçla başlayacak Göztepe'de birinci kaptanlığı Portekizli deneyimli file bekçisi Beto getirildi. Büyük gurur yaşadığını belirten Beto, "Göztepe gibi şanlı bir geçmişe sahip bir kulübün kaptanlığına getirilmek beni çok sevindirdi. En iyi şekilde camiamıza layık olacağım, bu takım için elimden geleni yapacağım. Kaptanlık, bana ekstra bir sorumluluk yüklemiyor. Zaten hapimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Karakterimden dolayı kaptanlığa yatkınım. Güzel taraftarımızla çok güzel bir bağ kurduk. Kaptanlık görevimde Göztepe için elimden geleni yapacağım" dedi.

HEYECAN VERİCİ

Öte yandan Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco (Titi), transfer sürecinde Göztepe'nin futbola olan aşkının önemli rol oynadığını söyledi. Göztepe'nin futbola dair projelerinin heyecan verici olduğunu kaydeden Titi, "Bu sene umuyorum hem benim için hem Göztepe için iyi bir sezon olur" dedi.