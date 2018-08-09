İmar Barışı ile yüzleri güldü

İzmir'in Bornova ilçesine baglı Egridere Mahallesi'nde, elektrik baglatmak için yaptıkları basvuruların kabul edilmemesi üzerine kaçak enerji kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar eden vatandaslar, sonunda amaçlarına ulastı. Imar barısı düzenlemesinin ardından mahalle sakinleri, yıllardır bekledikleri elektrige kavustu. Bornova'nın dogal güzellikleriyle dikkat çeken mahallelerinden Egridere'de, köyden mahalle statüsüne geçilmesinden sonra nüfusta da artıs yasandı. Bos yerlere evler yapıldı. Bu evlere, numarataj, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi. Mahalle sakinlerinin elektrik talepleri ise geri çevrildi. Yaptıkları tüm girisimlere ragmen sonuç alamayan mahalle sakinleri ya kaçak elektrik kullanmaya basladı ya da komsularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekti. Bu sürecin ardından mahalle sakinleri, bu kez ilginç bir eyleme imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dagıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı.

ELEKTRİKLERİ GELDİ

Bu olaydan kısa süre sonra yapılan imar barısı düzenlemesiyle, Türkiye'deki birçok kisi gibi, Egridereliler de büyük sevinç yasadı. Bu düzenlemeyle birlikte mahalledeki vatandaslar, hemen yapı kayıt belgesi basvurusunda bulunarak, islemlerini yaptırdı. Yasal islemlerin tamamlanmasıyla da mahalle sakinlerinin evlerine elektrikleri, belli bir program dahilinde baglanmaya basladı. Mahalle sakinlerinden Ayse Toptas, "Yıllarca elektrik baglanması için mücadele ettik. Her seferinde tapumuz olmadıgı için bunu yapamadık. Sonunda imar barısıyla bizler de tapularımıza kavustuk. Ardından da elektriklerimiz baglandı. Bunun öncesinde kaçak elektrik kullandıgımız için binlerce TL'lik cezalar ödedik, artık yeni hayatımıza basladık" dedi. Evinde elektrik kullanmaya baslayan mahalle sakinlerinden Muhammet Ali Bayrak ise, "Üç yıldır elektriksiz yasıyorduk, kaçak kullandıgımız zamanlar da oldu. Ama artık bu günler geride kaldı. Elektrige kavustuk. Hayatımız kolaylastı" seklinde konustu.