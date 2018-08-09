İzmir’de milli eğitim kursları ilgi görüyor

İzmir
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, il genelinde 38 farklı branşta kurs açtı. Öğrenciler, matematikten fen bilgisine, fizikten kimyaya kadar birçok ders gördü. Ortaöğretim ve lise düzeyinde verilen ve ücretsiz olan kurslara, yoğun ilgi gösterildi. 2 Temmuz'da başlayan kurslara toplamda 16 bin 524 öğrenci katıldı. İzmir genelinde 289 kurs merkezinde ders alan öğrenciler, tercih ettikleri programlara katılarak, kendilerini geliştirme ve sınavlara hazırlanma fırsatı buldu. Destekleme ve yetiştirme kurslarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrencilerimiz tatil döneminde dahi öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Geleceklerine yatırım yapıyorlar. Evlatlarımızın ve ailelerinin bu bilinçte olması bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin gösterdiği çaba onlara olan güvenimizin bir teminatıdır" dedi. Öğrenciler gibi 1271 öğretmen de tatile gitmeyerek kurslarda ders verdi. Kurslar, 17 Ağustos'ta sona erecek.