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tedavisinde ilaç direnci azalacak

Giriş Tarihi: 9.8.2018
(İEÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar, 1001 projesi kapsamında yürüteceği çalışmada, hastaları için tedavilerinde ilaçlara karşı gelişen direncin en aza indirilmesini hedefliyor. Karagonlar, "Bu çalışmada, ilaç direnci gösteren karaciğer kanser hücrelerini, karaciğer dokusunu oluşturan diğer hücre tipleriyle birlikte üç boyutlu olarak yetiştireceğiz. Bu projeden elde edilecek sonuçlar, karaciğer kanserinde ilaç direncinde rol oynayan mekanizmalar ile ilgili bilgi verecek" diye konuştu.
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Kanser tedavisinde ilaç direnci azalacak
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