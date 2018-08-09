Kanser tedavisinde ilaç direnci azalacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar, TÜBİTAK
1001 projesi kapsamında yürüteceği çalışmada, kanser
hastaları için tedavilerinde ilaçlara karşı gelişen direncin en aza indirilmesini hedefliyor. Karagonlar, "Bu çalışmada, ilaç direnci gösteren karaciğer kanser hücrelerini, karaciğer dokusunu oluşturan diğer hücre tipleriyle birlikte üç boyutlu olarak yetiştireceğiz. Bu projeden elde edilecek sonuçlar, karaciğer kanserinde ilaç direncinde rol oynayan mekanizmalar ile ilgili bilgi verecek" diye konuştu.