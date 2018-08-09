Stat yalı’ya yapılacak

Yapımı yılan hikayesine dönen ve geçtiğimiz günlerde ihalesi ikinci kez iptal edilen Karşıya Stadı için AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, açıklamalarda bulundu. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı,Başkan Vekili Gökhan Şensan ve yönetimdeki isimlerle bir araya gelen Özalan, Karşıyaka Stadı'nı mevcut yerine yapmaya hükümetin kararlı olduğunu dile getirdi. Eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takım'ın teknik direktörü de olan Özalan, "Karşıyaka Stadı'ndan vazgeçilmedi. Bu stat her şartta yerine yapılacak. Başka bir yer arayışı yok" diye konuştu.

BAKAN'A GİDECEKLER

Kulübe salon, stat ve tesis kazandırmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, Özalan'a projelerini anlatıp kulüp olarak statlarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Karşıyaka heyeti, önümüzdeki günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla temas kuracak. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin, dava süreçleri çözüme kavuşup bütün sorunlar çözüldükten sonra yeniden ihale yapmayı planladığı öğrenildi.İlk ihalesi 28 Ocak 2014'te, bu ihale iptal olunca ikinci ihalesi de 15 Haziran 2017'de yapılan stadın inşaatı, açılan davalar ve iptal kararlarıyla durmuştu. Stat için 7 şahsın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen yıl yaptığı imar planı değişikliğine açtığı dava süreci sürüyor. İkinci ihale, davalar, uzayan süreç, kur farkı ve ruhsat alınamaması nedeniyle iptal edilmişti.