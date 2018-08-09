Türk kirazı çin pazarına girme yolunda

Kiraz
üretiminde dünya liderleri arasında yer alan ve 2018 yılında 76 bin ton karsılıgı 161 milyon dolarlık kiraz ihracat
ı gerçeklestiren Türkiye
, dünyanın en büyük kiraz ithalatçılarından Çin
'e kiraz ihraç etmek için yogun mesai harcıyor. Türk kirazının Çin pazarına girisinin yolunu açacak proje Demirci'de start alırken, projeyle Türk kirazında Akdeniz meyve sinegi olmadıgı ortaya konulacagı belirtildi. Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineginden Ari Alan Tahsis Edilmesi projesinin Türk kirazının kalitesini ortaya koyacagını ve ihracatta Çin basta olmak üzere yeni pazarların yolunu açacagını kaydetti. Uçak, "Çin Halk Cumhuriyeti Izmir Baskonsolosu Liu Zengxian'ı Kemalpasa kiraz bahçelerinde agırladık. Baskonsolos, Türk kirazına hayran kaldı, kaliteli kirazımızı en yakın zamanda Çin pazarında görmek istedigini ifade etti" dedi.