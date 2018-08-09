Yaşananlardan rahatsız olduk

İzmir
'de ?CHP
'nin 52 kurultay delegesinden 26'sı, olaganüstü kurultay için imza verdi. Imza veren 3 delege, daha sonra fikrini degistirdi. CHP Güzelbahçe Ilçe Baskanı Kazım Çam, Eski CHP Ödemis Ilçe Baskanı Nazan Dönmez ve Cansu Baykara
, yasanan süreçte partinin tartısmaya açıldıgını ve gelismelerin kendilerini rahatsız ettigini, bu nedenle de imzalarını geri çektiklerini söyledi. Olaganüstü kurultay yapılması için önce imza veren, ardından imzasını geri çeken Eski CHP Ödemis Ilçe Baskanı Nazan Dönmez, "Imzamı geri çekmem için herhangi bir baskı ile karsılasmadım. Kendi iradem ile imza verdim, ardından gelisen olaylardan dolayı canım sıkıldı ve bu nedenle imzamı geri çektim" dedi. Degisim istedigini belirterek sürecin basında imza veren CHP Güzelbahçe Ilçe Baskanı Kazım Çam ise, 'Degisim' dedigini ve imza verdigini, ancak daha sonra partinin tartısmaya açıldıgını, bunun rahatsızlık yarattıgını belirterek, "Açıklamalar hosuma gitmedi. Yasananların bu süreçte partimize zarar verecegini gördüm. Önümüzde bir yerel seçim
var. Yerel seçimlere odaklanmalıyız" diye konustu. CHP'de imzasını çeken bir diger isim ise Cansu Baykara. Baykara, "Bazı söylentiler beni rahatsız etti. Sanki bir pazarlıga oturmusum gibi algı oldu. Bu yüzden çektim" dedi.