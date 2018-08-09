Yassıcaada’da ihmal öldürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali bir cana mal oldu. Geçtiğimiz yıl 11 bin 800 kişinin ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesine bağlı Grand Plaza Şirketi tarafından işletilen Urla açıklarındaki Yassıcaada'ya önceki gün İZDENİZ'in düzenlediği günü birlik seferle giden 65 yaşındaki Sekine Güler, serinlemek içini girdiği suda dengesini kaybederek suya düşünce boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı kadına, yine tatil için adaya gelen bir sağlık görevlisi suni teneffüs ve kalp masajı yapsa da hayata döndüremedi. Yaşlı kadın Urla'dan gelen deniz ambulansı ile Kemik Hastanesi'ne kaldırılsa da kurtarılamadı. Olaya şahit olan görgü tanıkları yaşlı kadının denizden çıkarıldıktan sonra yaklaşık 45 dakika sahilde ambulans beklediğini, doktorun da jet ski ile Urla'dan geldiğini öne sürdü.

ADADA SAĞLIKÇI YOK

Adada doktor ve hemşire bulunmadığını iddia eden vatandaşlar yaşlı kadının ihmal sonucu öldüğünü öne sürdü. Yaşlı kadına ambulans beklerken tatil için adaya gelen bir sağlık çalışanının suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını belirten vatandaşlar, "Olaydan sonra yaklaşık 45 dakika doktorun gelmesi beklendi. Doktor, jet ski ile Urla'dan geldi. Yaşlı kadın, tekneye bindirildiğinde zaten ölmüştü. Her gün 600- 700 kişiyi alıp Yassıcaada'ya götürüyorsunuz ama orada acil durum için bir doktor dahi bulundurmuyorsunuz. Bırakın boğulmayı birisinin ayağı kesilse müdahale edecek kimse yok. Yassıcaada'da nasıl doktor olmaz anlamış değiliz" dedi.

İHMALLERİ YOKMUŞ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlayan Yassıcaada seferleri ile ilgili geçtiği bültende tatilcilerin sağlık ve güvenliği için güvenlik görevlilerinin yanı sıra adada bir doktor ve bir hemşireden oluşan sağlık ekibi ile cankurtaranı da hazır bulundurduğunu belirtmesi dikkat çekti. Egeli Sabah'ın ulaştığı Grand Plaza yetkilileri ise kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Olayda bir ihmal olmadığını belirten yetkililer; "Yasa gereği doktor bulundurma zorunluluğumuz yok. Cankurtaran yeterli" dedi. Karakolda gerekli ifadelerin verildiğini belirten yetkililer, "Bizim bir eksikliğimiz yok. Adli Tıp'tan rapor çıksın paylaşırız. Çekilen videolarla kimseyi töhmet altında bırakmanın bir anlamı yok" diyerek kendilerini savundu.