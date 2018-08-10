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Adaylık uyarısı

İl Başkanı Şengül, belediye başkanı aday adayı olmak isteyenlere çağrıda bulundu

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Adaylık uyarısı
2019 yılında yapılması öngörülen yerel seçimlere dair 'de çalışmalara başlayan İl Teşkilatı, süreçte partililerin kırılıp küsmemesi için ilginç bir önlem aldı. Belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin, bu düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmadan önce kendilerine bildirilmesini isteyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, aday adaylığı yarışına izin vermeyeceklerini söyledi. Şengül, "Adaylık düşünenler, hem ilçelerden hem de bizden izin alsınlar. Bize söylesinler. Gerekli incelemeler ve araştırmalar yapıldıktan sonra, o kişilerin aday olup olmayacaklarını bildiriyoruz Bu süreçte bizimle istişare içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
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Adaylık uyarısı
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