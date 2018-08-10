Adaylık uyarısı

2019 yılında yapılması öngörülen yerel seçimlere dair İzmir
'de çalışmalara başlayan AK Parti
İl Teşkilatı, süreçte partililerin kırılıp küsmemesi için ilginç bir önlem aldı. Belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin, bu düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmadan önce kendilerine bildirilmesini isteyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, aday adaylığı yarışına izin vermeyeceklerini söyledi. Şengül, "Adaylık düşünenler, hem ilçelerden hem de bizden izin alsınlar. Bize söylesinler. Gerekli incelemeler ve araştırmalar yapıldıktan sonra, o kişilerin aday olup olmayacaklarını bildiriyoruz Bu süreçte bizimle istişare içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.