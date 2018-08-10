En özel sessiz doğum

İzmir
'de işitme engelli çift Şeyma ve Coşkun Bozkurt'un, annelik ve babalık sevinçleri, duygulu ve bir o kadar heyecanlı görüntülere sahne oldu. Özel Medifema Hastanesi İşaret Dili Tercümanı Esin Vardar, Bozkurt çiftinin sesi oldu. Vardar, anne adayının tüm muayene ve tetkiklerine eşlik etti. Anne olma heyecanı yaşayan Şeyma Bozkurt, 4 aylık hamileyken bebeğinin kalp atışı sesini, Vardar sayesinde duydu. 39 hafta boyunca hep anne adayı ile neredeyse birlikte yaşayan Esin Vardar, annenin doğumuna da girdi. Bebeğinin kalp atışlarını anneye anlatan Vardar, küçük Serpil'in doğduktan sonraki ilk ağlayışını da tanıklık etti. O anlarda ameliyathane ekibi olarak hep birlikte ağladıklarını anlatan Vardar, "Doğum gerçekleştikten sonra bebeğim nasıl, ağlıyor mu' diye sordu. Ben de, işaret diliyle "Bebeğin ağladı, çok sağlıklı' dedim. GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Zeynep Atgüden, Aneztezi Uzmanı Özlem Çınar, Ebe Yeşeren Sevgi Örter ve İşaret Dili Tercümanı Esin Vardar'ın girdiği doğumda duygulu anlar yaşandı. Vardar ile Bozkurt'un diyaloğunu gören doğum ekibi ağlamaya başladı.