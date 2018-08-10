İvrindi Millet Parkı geliyor

Vatandaşların nefe alması ve güzel vakit geçirmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde vaat ettiği her ile bir "Millet Bahçesi
" için Balıkesir'de harekete geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İvrindi'de Okullar Bölgesi olarak adlandırılan bölgeye yapılacak olan Millet Parkı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik
, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde 'İnsanların gönüllerine dokunmak lazım' sözlerini hatırlatarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, "Artık insanlarımızı hayatını kolaylaştıran, onların hayat ve refah seviyesini yükselten işlere daha fazla önem vermeye başladık. İşte bunlardan birisi de Millet bahçeleri. İnsanlarımız artık daha fazla yeşil alan istiyor. Yürüyüş yolları istiyor. Bisiklet yolları istiyor. Fitness alanları ve piknik yapabileceği alanlar istiyor. Kahvesini içebileceği kafeteryalar istiyor. Yanında kütüphanesi ve oyun salonlarıyla beraber donanımlı yerler istiyor. İşte Millet Bahçeleri fikri insanların bu asli ihtiyaçları; sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilecek önemli bir projedir" dedi. 29 EKIM'DE AÇILACAK
Konuşmaların ardından kürsüye parkı inşa edecek olan firma müteahhidini çağıran Vali Yazıcı ve Başkan Kafaoğlu, 52 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak tesisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişmesi için söz aldı. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın duaları eşliğinde, Vali Yazıcı, Başkan Kafaoğlu ve Ak Partili milletvekilleri tarafından butona basılarak Millet Parkı'nın temeline ilk harç döküldü.