İzmir’de turizm yüzde 24.7 büyüdü

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Temmuz ayı yönetim raporuna göre, İzmir
turizmi 2018 yılının yedi aylık dönemde büyümesini sürdürdü. ETİK'in özel yönetim raporlarının 51. sayısında İzmir turizminin 2018 yılının Temmuz ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir'e 2018 yılı Ocak - Temmuz döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.70 arttı. İzmir turizmi yılın ilk yedi ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 42.63 arttırırken vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 4.56 artış gösterdi. İzmir turizmi 2018 yılı Ocak- Temmuz döneminde 584 bin 777'si yabancı, 381 bin 613'ü vatandaş olmak üzere toplam 966 bin 390 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 56.06 arttı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, yabancı ziyaretçi sayısındaki yüzde 42.6'lık artışın Avrupa pazarlarında toparlanmanın göstergesi olduğunu söyledi.