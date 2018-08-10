Kaçak yapan yandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren 'İmar barışı
' için geçtiğimiz aylarda çalışma başlattı. 8 Haziran'da yapı kayıt belgesi için vatandaş başvuruları da alınmaya başlandı. Düzenlemenin 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor olması, bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Yasayı fırsat bilen bazı art niyetli kişiler, yasa çıktıktan sonra kaçak kat çıkmaya, hazine arazisi üzerine kaçak imalat yapmaya devam etti. Ardından da vatandaşın beyanı esas alındığı için yasadan yararlanmak için e-devlet uygulaması üzerinden başvuru yapmaya başladı. İhbarları değerlendiren bakanlık, İzmir
'e 2'si baş müfettiş 4'ü bakanlık görevlisi toplam 6 personel gönderdi. Vakit kaybetmeden incelemelerine başlayan bakanlık müfettişleri milat kabul edilen 31 Aralık 2017'den sonra yapılan fakat daha önceden yapılmış gibi gösterilerek imar barışı kapsamına sokulmak istenen yapıları uydu fotoğrafları üzerinden tek tek tespit etmeye başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, "Yasayı fırsat bilip milat kabul edilen 31 Aralık 2017 tarihinden sonra kaçak yapı yapanlar yanacak" dedi. İzmir'de 8 Haziran tarihinden bu yana kentte 300 bin vatandaşın yasadan yararlanmak için başvuru yaptığını belirten Varan, belediyelerin de bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Belediyelerin asli görevlerinin başında kendi sorumluluk alanlarında kaçak yapılaşmayı önlemek geldiğini ifade eden Varan, "Bakanlığımızın ve Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak muhtarlıklara, kaymakamlıklara ve belediyelere yazı yazarak bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalarını istedik. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce yapılan yapıları kapsıyor. Buna rağmen bazı art niyetli kişilerin yasadan yararlanmak için milat olarak kabul edilen tarihten sonra kaçak yapı yapmaya devam ettikleri tespit edildi. Gerek 181'e gerek CİMER ve BİMER'e yapılan çok sayıda ihbar var. Bakanlığımız, hem bu ihbarları değerlendirmek hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kente 2'si baş müfettiş, 4'ü bakanlık personeli olmak üzere 6 kişilik ekip gönderdi. Hafta başında müfettiş arkadaşlar çalışmalarına başladı. Yapılan tespitler sonucunda yasaya aykırı hareket edenler ağır para cezalarına çarptırılabilecek. Hem de inşa ettikleri kaçak yapılar vakit geçirmeden yıkılacak" diye konuştu.