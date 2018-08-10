Perde açılıyor

Spor toto Süper Lig
ve 1.lig'de yeni sezon bu hafta sonu maçları ile başlıyor. Takımlar bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürlerken, bir yandan da kamplar ve hazırlık maçları ile lige hazırlandılar. Akhisarspor Süper Kupa'yı kazanarak büyük moral bulurken Altay da, Folkart TSYD Kupası'nı kaldırarak rakiplerine gözdağı verdi.Spor Masası'nda Gizem Yılmazer sordu Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor takımların lig öncesi durumlarını değerlendirdi. Gizem Yılmazer: Hafta sonu 2018-2019 sezonu başlıyor. Nasıl bir Göztepe seyredeceğiz ?
- Lebip Timor:
Gerek teknik adam seçimi gerekse transfer tercihleri ile yine lige renk katan bir Göztepe izleyeceğiz. Teknik adam seçimini çok doğru buluyorum.
Bazıfutbolcularla vedalaşırken de akılcı işler yaptılar. Bu arada takımın yaş ortalaması da düştü. Her şeyi ile lig öncesi heyecan veren bir takım var.
- Serhan Çifdalöz:
Doğru yönetilen bir takım var karşımızda.
Nokta transferlerle güçleniyorlar.
Sezonu İzmir
'de Malatyaspor maçı ile açacaklar. 3 puan ile başlamak önemli. Gizem: Akhisarspor, sezona Süper Kupa morali ile başlıyor. Bu başarı lige de yansır mı?
- Lebip:
Geçen sezon Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenerek almışlardı. Süper Kupa Finali'nde de Galatasaray'ı yendiler. Sezonu Beşiktaş deplasmanı ile açacaklar.
Az ama öz transferlerle güçlendiler.
- Serhan:
Süper Lig'e çıktığı günden bu yana ayakları yere sağlam basan bir takım. Hem idari hem mali yönden örnek oldukları gibi başarıları da göz kamaştırıyor.
Yeni sezon öncesi Akhisar adına çok umutluyum. Gizem: Altay, Folkart TSYD Kupası'nı kazandı. Kupa lig için fikir verir mi?
- Lebip:
Ölçü olmasa da bu başarıyı küçümseyemeyiz. Ekonomik sorunları var ama hiçbir bahaneye sığınmadan başarıdan başarıya koşuyorlar. Ligin 2.yarısında Alsancak Stadı da açılacak.
Devre arasına kadar işler iyi giderse Alsancak Stadı'ndan bir şampiyonluk daha çıkar.
- Serhan:
Özgür başkan ve ekibi Altay'ı başarıdan başarıya koşturuyor. Eldeki tecrübeli futbolcuların da bu sezon iyi bir iş çıkaracaklarına inanıyorum. Gizem: Altınordu'nun transfer politikasını nasıl buldunuz?
- Lebip:
Berke ve Barış'ın Fenerbahçe'ye transferleri çok ses getirdi. Mirkan ve Kerim gibi iki golcüyü de kaybettiler ama alttan gelenler ve yeni transferlerle de takviye yaptılar. Bekleyip göreceğiz.
- Serhan:
Altınordu bildiği ve çizdiği yoldan gidiyor. Gizem: Denizlispor kadroyu baştan yarattı. Böylesine bir değişim bekliyor muydunuz?
- Lebip:
Transferler benim için sürpriz oldu. Osman Özköylü teknik adam olarak bu ligi iyi bilen bir isim. Ancak bunca değişimin de çok çabuk sahaya yansıması lazım.
- Serhan:
Bana göre şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurdular.
Lige iyi başlamak önemli. Gizem: Balıkesirspor'u nasıl bir sezon bekliyor ?
- Lebip:
Zor bir sezon duruyor önlerinde, ama zoru seven bir Giray Bulak gibi bir hocası var.