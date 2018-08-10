Tanıştıktan 18 yıl sonra evlendiler

Balıkesır Burhaniye'de, Ömer Acar ile Hazal Akseki'nin ana okulunda başlayan arkadaşlıkları evlilikle noktalandı. Genç çift düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Çiftin davetiyerinde ise ana sınıfında el ele
çekilmiş fotoğrafa yer verilirken, üzerine "Yıllar sonra hiç bırakmamak üzere el ele tutuşacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" yazıldı. Acar çiftinin düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken gece boyunca oyunlar oynandı. Davetliler, pisti boş bırakmayan genç çifte eşlik etti.