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Tanıştıktan 18 yıl sonra evlendiler

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Tanıştıktan 18 yıl sonra evlendiler
Balıkesır Burhaniye'de, Ömer Acar ile Hazal Akseki'nin ana okulunda başlayan arkadaşlıkları evlilikle noktalandı. Genç çift düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Çiftin davetiyerinde ise ana sınıfında çekilmiş fotoğrafa yer verilirken, üzerine "Yıllar sonra hiç bırakmamak üzere el ele tutuşacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" yazıldı. Acar çiftinin düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken gece boyunca oyunlar oynandı. Davetliler, pisti boş bırakmayan genç çifte eşlik etti.
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Tanıştıktan 18 yıl sonra evlendiler
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