Altay perdeyi açıyor

Spor Toto 1. Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay, yeni sezonun ilk maçında bugün Ümraniyespor'u konuk edecek.Sezonun ilk maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan Altay, taraftarlarının desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral aşıladı. Altay'da maç öncesi ön libero Ferhat'ın 31'inci doğum günü de kutlandı. SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Yeni sezonun ilk maçına Atatürk Stadı'nda çıkacak olan Altay, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Siyahbeyazlı taraftarlar, geçen sezon 2. Lig'de Gümüşhanespor'la son hafta oynanan şampiyonluk maçından sarkan cezaları nedeniyle takımlarına ilk hafta tribünden destek olamayacak. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra 1. Lig maratonu öncesi flaş transferlerle güçlü bir kadro kuran İzmir
temsilcisi, oyuncularının lisanslarını maça yetiştirmeye çalıştı. Kulübün önündeki 950 bin lira tutarında transfer yasağını çözen Altay'ın bugün yenilenen kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor. Takımıyla ilk resmi maça çıkacak Teknik Direktör Alper Avcı, "Ümraniyespor geçen sezonun flaş takımıydı. Kazanıp lige moralli başlamak istiyoruz" dedi.