Altınordu’da hasat zamanı

Son 6 yılda Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde altyapıya verdiği değer, yaptığı tesis ve turnuvalarla yalnız Türkiye'de değil tüm Avrupa'da adından söz ettiren Altınordu, sadece 2 yılda 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon euronun üzerinde, yani günlük kurla 115 milyon lira civarında bonservis kazandı. Yıllarca Süper Lig'de temsilcisi bile olmayan İzmir
'in bağrından çıkıp kısa süre içinde Avrupa çapında futbolcular olan Altınordulu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer, kulüplerini ihya etti. İzmir'de yıllardır ihalesi 62 milyon liraya yapılan Karşıyaka Stadı'nın inşaatı tartışılıp, Süper Lig'deki Göztepe yıllık 90 milyon lira civarında gelir elde ederken Altınordu bu paraları kentte yetişen 4 gençle geçmeyi başardı. Altınordu, geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Berke ve 21 yaşındaki Barış'ı da 4 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye uğurladı. Ayrıca kaleci Erce Kardeşler'in de Standard Liege'e transferi ise an meselesi. SÜPER LIG ZAMANI
Altınordu'nun Süper Lig'de mücadele zamanın geldiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu sene hedefe doğru ilerlemek istiyoruz. Süper Lig zamanının geldiğini düşünüyorum. İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz ama bu kolay değil tabii ki. Yeni bir takım oluşturduk, uyum sorununu çabuk atlatmamız lazım. Geçen seneden 7 oyuncumuzun dışında 4-5 öz kaynak futbolcumuz vardı. Bunları da ligin zorluğundan dolayı oynatamadığımız için maç eksikliklerini tamamlasın diye Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne verdik" dedi. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Serdar Deliktaş'ı kadrosuna kattı.