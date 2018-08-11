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Bakan işçilerle kahvaltı yaptı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Bakan işçilerle kahvaltı yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nın Akhisar İlçesi'nde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi. Çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya gelen Pakdemirli, Akhisar ilçesi Akselendi Ovası'nda incelemelerde bulundu. Burada domates tarlasında çalışan kadın işçilerle görüşen Pakdemirli, onlarla yer sofrasında kahvaltı yaptı. Pakdemirli, bir süre sohbet ettiği işçilerin sıkıntılarını dinledi. Başkanlık sistemine vurgu yapan Pakdemirli, "Bu dönemde iş dünyamız mutlaka rahatlatılacak. Önceliğimiz üretim olacak" dedi.
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Bakan işçilerle kahvaltı yaptı
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