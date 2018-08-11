Boyalık’ta bayram keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Boyalık Beach Hotel Çeşme, 120 metre uzunluğundaki plajı, havuzu ve eşsiz çevre düzenlemesiyle misafirlerine unutulmaz bir kurban bayramı tatili yaşatacak. Bayrama özel programıyla 5 yıldızlı tatil hayalleri kuran misafirleri birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Bayramın birinci günü Sun Shine Band canlı performansıyla eğlenceli bir gün geçirecek konuklar, ikinci gün ise Latin Cuba dans ve müzik şöleniyle iş yaşamının stresini atacak. Üçüncü gün pool party ile sürecek bayram programı, kapanışı bayramın son günü Cenk & Derya canlı performansıyla yapacak.