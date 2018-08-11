Evi yanan yaşlı kadın kömürlükte yaşıyor

Denizli
'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Güney Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Dağ
'ın, geçtiğmiz nisan ayında babasından kalma kalma evde yangın çıktı. tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Gidecek yeri olmayan yaşlı kadın, evinin yanında bulunan kömürlükte yaşamaya başladı. Yetkililerden yardım bekleyen Dağ, "Evimde otururken diğer odaya gittim ve geri geldiğimde henüz bilmediğim bir nedenden dolayı pencerede bulunan perdeler bir anda alev almış. Alevler bir anda büyüdü ve evin tamamını sardı. Ben de dumandan etkilendim ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Geri döndüğümde babamdan kalan ev ve yanında bulunan küçük bir ev daha vardı o da yanmış. Kısacası geriye hiç bir şey kalmamış" dedi. PARAM YOK ÇARESIZIM
Yangının ardından evsiz kaldığını belirten Fatma Dağ, "Yapacak bir şeyim yok. Param da yok yeni bir ev yaptırıp içerisinde yaşasam. Mecbur kaldığım için kömürlükte yaşamak zorunda kaldım. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Devlet yetkililerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.