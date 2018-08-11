Gölcük turizm merkezi olacak Ödemiş Belediyesi, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Gölcük’ü turizm merkezi yapmak için harekete geçti. Başkan Badem, “Bölgeye otel kazandıracağız” dedi

Giriş Tarihi: 11.8.2018