Gölcük turizm merkezi olacak

İzmir
'de
doğasıyla büyüleyen Gölcük için Ödemiş Belediyesi harekete geçti. Gölcük'ü turizm merkezi yapmak isteyen belediye, bölgeye otel kazandıracak. Gölcük'ün profesyonel takımlar ve milli takımların devamlı kamp yaptığı oksijen deposu olduğunu belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, "Hükümetimiz'in de desteğini alarak, bölgede aranan turistik bir yer haline gelmesi için çalışmalarımızı başlattık. Gölcük Gölü, arkeolojik alan olduğu için maalesef temizlemek mümkün değil. Gölün kenarlarında oluşan sazlıkları yok etmek için geçen yıl yaptığımız çalışmalara bu yıl da Kasım ayında devam edeceğiz" diye konuştu. İHALEYE ÇIKTI
"Gölcük'ü turizm merkezi yapmak için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz" diyen Başkan Badem, "Bu arada, göl çevresinde ihtiyaç olan modern tuvaletler ve otoparklar yaparak misafirlerimize daha rahat bir ortam hazırladık. Gölcük Gölü'nün sazlıklardan temizlenmesi ile üzerinde kanolarla, bisiklet yolu yaparak da etrafında, bisikletlerle rahatça gezilebilmesini sağlayacağız. Bölgeye ayrıca turistik bir otel kazandıracağız. Bunun için göl kenarında bulunan belediyemize ait Gölcük Oteli, yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkardık. Turistik otelimiz, 3 katlı, 6'sı süit, 4'ü aile odası olmak üzere toplam 64 odalı ve 4 yıldızlı yeni bir çehre ile bir yıl içerisinde hizmete girecek" dedi.