Göztepe şova hazırlanıyor

Süper
Lig'deki 27. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe
, bu kulvarda daha önce çıktığı 26 ilk hafta maçının 21'inde mağlup olmadı. 2002-2003 sezonunda küme düşmesinin ardından ardından geçen sezon Süper Lig'e tekrar dönen ve ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, ilk hafta maçında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe, bu kulvarda geride kalan 26 sezonun açılışı maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İlk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkaran İzmir
temsilcisi, Süper Lig'deki son 7 sezonunda ise ilk maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Öte yandan Göztepe'nin yarın Yeni Malatyaspor'a karşı evinde oynayacağı sezonun ilk maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi.Geçen sezon taraftara açık 15 iç saha karşılaşmasının hepsinde tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılıların pankart, atkı ve flamalarla görsel şov yapacağı öğrenildi. Takımlarını merakla bekleyen taraftarların maç öncesi futbolcuları kaldıkları otelden stada uğurlamak için de organizasyon yapmaya hazırlandığı bildirildi.