Hayırsever işgören çifti özlemle anıldı

İzmir
'e
kazandırdığı eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra, TSK
Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, emniyet teşkilatı başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlarla takdir toplayan hayırsever iş adamı merhum Salih İşgören
ile eşi Nevvar İşgören, ölümünün 10. yılında kabri başında tören düzenlendi. İşgören çiftinin birlikte mezarlarının yer aldığı Aşağı Narlıdere Kabristanında yapılan ve mezarları çiçeklerle donatılan törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Merhum Salih İşgören'in vefatından önce kurduğu ve onun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, İşgören çiftini minnetle andıklarını ve çiftin hayırlarıyla tüm Türkiye
'ye örnek bir aile olduğunun altını çizdi. Ardından çiftin mezarının üzerine karanfiller bırakıldı.