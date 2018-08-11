İstihdam için eğitim şart

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istihdamla ilgili sorunların başında nitelikli personel eksikliği yatıyor. Ancak işgücü piyasasının taleplerine kulak verebilen ve seveceği bir iş kolu seçen gençler, kısa sürede meslek sahibi olabiliyor. Yaşar Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Vekili Prof. Dr. Şevkinaz GümüşoğluProf. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, "Gençler, bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş alanlarına yönelmeli. Kendilerini azami düzeyde geliştirecek olanakları tercih etmeliler. Eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer almalılar" diye ifade etti.