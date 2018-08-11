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Kaf-Kaf sezon öncesi tempoyu yükseltiyor

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Kaf-Kaf sezon öncesi tempoyu yükseltiyor
3. Lig 2. Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi 'daki kampını sürdüren Karşıyaka, aynı gün içinde oynadığı 2 hazırlık maçını da kazandı. Daha önce çıktığı 5 özel maçın 4'ünü kaybeden yeşil-kırmızılılar, önce Kağıthanespor'u Ersagun ve Cenk'in golleriyle 2-0 yendi. Kaf-Kaf bu mücadelenin ardından Körfezspor'u da Doğukan'ın tek golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Sezon öncesi bol bol hazırlık maçı oynamayı planlayan Karşıyaka, yarın Fatsa Belediyespor, 13 Ağustos'ta Salihli Belediye, 15 Ağustos'ta Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos'ta Edirnespor ve son olarak 19 Ağustos'ta Manisaspor ile karşılaşacak.
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Kaf-Kaf sezon öncesi tempoyu yükseltiyor
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