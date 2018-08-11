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KARABAĞLAR’A SPOR KOMPLEKSI GELIYOR

Giriş Tarihi: 11.8.2018
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da bulunan 101 hektarlık kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilecek spor yatırımlarının ihalesinin bayramdan sonra yapılacağını açıkladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilecek 3 milyon 286 bin lira tutarındaki 10 adet spor sahası yatırımı ile Karabağlar'ı sporda önemli bir merkez haline getireceklerini belirten Kaya, "Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun talimatıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı harekete geçti. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ve İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu önceki gün 'da imzaları attılar. İlk etapta 10 adet spor sahası yapıyoruz. İçerisinde futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları ile atletizm pistinin de bulunduğu tesisler, Karabağlar'daki 18 amatör spor kulübümüzün, 80 bin gencimizin olacaktır" dedi.
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