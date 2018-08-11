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Sokakları gezerek hayvanları besliyor

li taksici, aracındaki mamalarla sokak hayvanlarını besliyor. Karancak’ın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Sokakları gezerek hayvanları besliyor
'de taksicilik yapan 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası , her gün eşi Filiz Karancak ile özenle hazırladığı mamaları taksinin bagajına koyarak günün belli saatlerinde sokak hayvanlarını besliyor. Karancak'ın aynı saatte kendilerine mama vereceğini bilen sokak hayvanları da onun yolunu adeta dört gözle bekliyor. Karancak, taksinin bagajından mamaları çıkarıp tek tek hayvanlara yediriyor. İsmail Karancak'ın bu özverili davranışı bir vatandaşın çektiği videoyla sosyal medyaya aktarılınca, görüntüler tıklanma rekoru kırdı. Hayvanlara büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyen hayvansever taksici, yine sokaktan sahiplendiği çoğu engelli 17 kedi ve 2 köpeğe de evinde bakıyor.

ALLAH'IN EMANETLERI
Her gün hiç aksatmadan hayvanları beslediğini belirten taksici Karancak, "Nerede aç bir hayvan görürsem Allah bize verdiği kadar ben de onları besliyorum. Onlar bize Allah'ın emaneti. Ben çok şükür onlara harcadığımın fazlasını kazanıyorum. Kimseden bir beklentim, isteğim yok. Ben gücüm yettiğince hayvanlara bakıyorum. Ben onlar yemek yemeden yemek yemiyorum. Önce onları besliyorum, sonra yemek yiyorum. Yoksa huzursuz olurum" diye konuştu.
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Sokakları gezerek hayvanları besliyor
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