Tabelaya göre iş çoktan başlamış Büyükşehir’in Mavişehir’de yapacağı opera binası yılan hikayesine döndü. İnşaat alanında hiçbir çalışma yapılmamış olmasına rağmen işin başlama tarihi 16 Mart 2018’i gösterilmesi dikkat çekti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de yapmak için harekete geçtiği opera binası yılan hikayesine döndü. Opera binasının ilk ihalesi 2016 yılı Aralık ayında gerçekleşti. Ocak 2017'de verilen teklifler, şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile ihale komisyonu tarafından iptal edildi. 26 Nisan 2017'deki ikinci ihaleye 4 firma teklif sundu. Komisyon 4 başvuru arasında 429 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Çağdan İnşaat ile Avusturyalı iş ortağı Waagner Bıro'da karar kılındı. O süreçte 327 milyon lira ile en düşük teklifi veren Taca İnşaat -A Grup iş ortaklığı ile ihaleyi kazanan firma arasında 102 milyon liralık fiyat farkının olması tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. İhalede teklif veren firmalardan Yenigün İnşaat-Deda Perde Sistemleri de komisyon kararını Kamu İhale Kurulu'na taşıdı. 16 Ağustos 2017'de toplanan KİK değerlendirme dışı bırakılan firmanın itirazını haklı bularak ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Çağdan Mühendislik ile ortağı KİK'in iptal kararını yargıya taşıdı. Mahkeme de, 16 Aralık 2017'de yüklenici firmaların itirazını haklı bularak KİK'in kararını iptal etti. Böylece projenin önü açıldı. Büyükşehir de mayıs ayında yaptığı açıklamada yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını duyurdu. Başkan Aziz Kocaoğlu 2018 Nisan ayındaki belediye meclis toplantısında, "KİK sabah akşam bizi 'kik'liyor. Mahkemeyi kazandık, yer teslimi yapıldı, önümüzdeki ay hepinizi temel atma törenine bekliyoruz" dedi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesine rağmen projede henüz bir çivi dahi çakılamadı. Projenin inşa edileceği alanın çevresi, Büyükşehir Belediyesi tarafından saç perdelerle çevrilirken arsanın girişine de projenin teslim tarihi, ihale bedeli yüklenicisi gibi bilgileri içeren büyük bir tabela kondu. Henüz inşaat alanında hiçbir çalışma yapılmamış olmasına rağmen işin başlama tarihi olarak 16 Mart 2018'in gösterilmesi dikkat çekti. Tabeladaki bilgiler dikkate alındığında Büyükşehir'in 429 milyon liraya Çağdan İnşaat - Waagner Bıro iş ortaklığına ihale ettiği dev projenin bitiş tarihi daha şimdiden 5 ay ötelenmiş oldu. 2 yılda bitmesi öngörülen Üçyol - Üçkuyular Metrosu'nu 11 yılda ancak tamamlayabilen Büyükşehir'in 25 Aralık 2021'de tamamlanacağını duyurduğu opera binasını zamanında bitirip bitiremeyeceği merak konusu oldu.