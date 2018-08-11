Tatili bıraktı okulu onardı

İzmir
'in Ödemiş İlçesi'nde yer alan Mustafa Ayşe Yanbastı Ortaokulu, 2018-2019 eğitim- öğretim yılına hazırlanıyor. Okul Müdürü Adem Sevgi ve ekibi kolları sıvayıp sabah 08.00'dan akşam 21.00'a kadar okulun eğitim öğretime hazır hale gelmesi için örnek bir fedakarlık örneği sergiliyor. Okulların kapalı olmasını fırsat bilen okul yönetimi öğrencilere güzel bir eğitim alanı yaratmak için çalışıyor. ÖRNEK OLDU
Okul müdürünün görevi okulda her şeyi kapsar diyen Sevgi, "Biz öğrencilerimize güzel bir eğitim alanı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hazır okulumuz tatildeyken boş durmayıp öğrenciler geri geldiğinde güzel bir okul görsünler diye çalışıyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. İnşallah bir iki haftaya okulumuzun boya, tadilat ve sıraların zımparalanması gibi tüm eksiklikleri tamamlanacak" dedi. Okuldaki gayretli çalışmalara bir destek te Ödemiş Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi'nden geldi. Merkez müdürü Timuçin Göç, personel desteği ile işleri hızlandırdı. Göç, eğitim kurumlarına bu tür destekler vermeye devam edeceklerini belirtti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise bu tarz çalışmalarla gurur duyduğunu belirterek, "Biz ne yapıyorsak öğrencilerim için yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yavrularımız için hep bir adım ileriyi düşünüyor ve yapıyoruz" dedi. ?ÖĞRENCİLER TASARLADI
İzmir'de
"Science Technology Engineering Mathematics (STEM) Akademi" projesi kapsamında 50 ilkokul öğrencisi, yaz tatilinde yaptıkları mühendislik tasarımlarını sergiledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından "Hedef Eğitimde Değişim Eğitimde Dönüşüm" sloganıyla hayata geçirilen "Science Technology Engineering Mathematics (STEM) Akademi" projesi kapsamında 50 ilkokul öğrencisi, fen bilimleri, matematik, teknoloji bilgilerinden yola çıkarak mühendislik alanında tasarımlar oluşturdu. Yaz tatili boyuncu 14 gönüllü öğretmenle tasarımlarını hayata geçiren minik mucitler, ürünlerini Karşıyaka Faik Muhittin Adam İlkokulu'nda sergiledi. Öğrencilerin tasarımlarına veliler büyük ilgi gösterdi.