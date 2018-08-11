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Termal turizm yaşlı nüfus ile büyüyecek

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Termal turizm yaşlı nüfus ile büyüyecek
TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, 'nin termal turizmini değerlendirdi. Yılık, dünya nüfusunun hızla yaşlanmasıyla kronik hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa şifa olan termal turizme ihtiyacın daha da artacağını kaydetti. Denizli'de termal alanda yapılacak çalışmaların hızlanmasıyla termal sağlık turizminin kazandıran sektör olacağının altını çizen Yılık, şunları kaydetti: "Güncel rakamlar dünyada 60 yaş ve üstü 962 milyon kişinin yaşadığını gösteriyor. Bu rakamın 2050'de yaklaşık 2,1 milyara ulaşması öngörülüyor. İşte bu noktada termal sağlık turizminin önemi yadsınamayacak kadar büyük olacak."
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Termal turizm yaşlı nüfus ile büyüyecek
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