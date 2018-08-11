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Zeytin sineği ile mücadele başladı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Zeytin sineği ile mücadele başladı
'de kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle zeytin sineği zararlısının erken görünmesi üzerine başlatılan havadan zeytin sineği ile mücadele programı kapsamında 31.5 milyon lira katma değer kazandırılması bekleniyor. Büyükşehir'den yapılan açıklamada , "810 bin 290 dekar alanda 11 milyon adet zeytin ağacı mevcut bulunmakta olup 20 bin 63 çiftçi ailesi geçimini zeytinden temin etmektedir. Mücadele programı kapsamında 5 ilaçlama uçağı ile 4 aplikasyona kadar zirai ilaçlama programının uygulanması amaçlanmıştır" denildi.
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Zeytin sineği ile mücadele başladı
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