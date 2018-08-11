Zeytin sineği ile mücadele başladı

Balıkesir
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kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle zeytin sineği zararlısının erken görünmesi üzerine başlatılan havadan zeytin sineği ile mücadele programı kapsamında 31.5 milyon lira katma değer kazandırılması bekleniyor. Büyükşehir'den yapılan açıklamada , "810 bin 290 dekar alanda 11 milyon adet zeytin ağacı mevcut bulunmakta olup 20 bin 63 çiftçi ailesi geçimini zeytinden temin etmektedir. Mücadele programı kapsamında 5 ilaçlama uçağı ile 4 aplikasyona kadar zirai ilaçlama programının uygulanması amaçlanmıştır" denildi.