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“Kızım iyileşti ya o bana yeter”

Giriş Tarihi: 12.8.2018
“Kızım iyileşti ya o bana yeter”
Lösemi hastası kızının sağlığına kavuşması için 6 çocuğu ve eşini 'da bırakarak 'e yerleşen ve bu süreçte hamallık gibi gündelik işlerde çalışan baba Ziyaeddin Çoban, küçük Merve'nin hastalığı yenmesiyle yaşadığı onca sıkıntıyı geride bıraktı. Baba Çoban, "Maddi durumumuz olmayınca kızımın ihtiyaçlarını karşılamak için inşaat işçiliği yaptım, hamallık yaptım. Eşim de astım hastası, onun için Erzurum'a gidip geliyorum. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen kızım iyileşti o bana yeter" dedi.
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