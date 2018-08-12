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’da feci

’nın Kula- Alaşehir yolunda freni patlayan servis aracı şarampole yuvarlandı. sonucu 26 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Manisa’da feci kaza
'DAKİ olay, dün saat 06.15 sıralarında Kula-Alaşehir yolu Söğütler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abidin Kıymaz'ın kullandığı 64 Y 2179 plakalı midibüs, Kula- Alaşehir yolu Söğütdere Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı. Şarampole devrilen midibüs, bir süre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. da 26 kişi yaralandı. Hafif yaralananların tedavileri olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar Kula, Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Manisa’da feci kaza
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