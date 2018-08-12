Troıa’dan bergama’ya

2018
Troya Yılı ve bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali etkinlikleri kapsamında 'Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun startı verildi. 100 bisikletçinin katıldığı 'Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nda Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'de bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Bisiklet turu, bisikletçilerin 220 kilometre pedal çevirerek, bugün Bergama'ya ulaşmasıyla son bulacak.