Lebip Timor: Ballı lokma tatlısı

BUGÜN NELER OLDU

Son 2 sezonun şampiyonu Altay, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı ilk maçı da kazanarak açtı sezonu. Geçen sezonun flaş ekibi Ümraniyespor'un tecrübeli kadrosu karşısında seyircisi yoktu amakoydular sahaya. Konuk ekibin başlardaki temposu ve tehlikeli atakları karşısında, panik yapmamaları ve her geçen dakika oyuna ısınmaları her türlü övgüye değerdi. Sezonun ilk maçları her takım için zordur. Çok değişime uğrayan kadrosu ile Altay da yaşadı bu zorluğu. Ancak'nın yerinde ve isabetli oyuncudeğişiklikleri ile maça müdahalesiAltay'ı oyuna ortak etti.İlk maç, 3 puan ayakları yerden kesmemeli. Zira önlerinde uzun ve zorlu bir yolculuk var. Ligin yenisi bir takım için 3 puanla başlamak çok önemli.beraberliğin bile başarı sayılabileceği bir ortamda bu 3 puan altın değerindedir. Bazı galibiyetleri anlatmaya kelimeler yetmez. Hanideriz ya, işte öyle bir şey. Umarım bu galibiyet ve bu moral önümüzdeki haftalara da olumlu yansır.