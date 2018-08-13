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Lebip Timor: Ballı lokma tatlısı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Son 2 sezonun şampiyonu Altay, 1. Lig'de oynadığı ilk maçı da kazanarak açtı sezonu. Geçen sezonun flaş ekibi Ümraniyespor'un tecrübeli kadrosu karşısında seyircisi yoktu ama mangal gibi yüreklerini koydular sahaya. Konuk ekibin başlardaki temposu ve tehlikeli atakları karşısında, panik yapmamaları ve her geçen dakika oyuna ısınmaları her türlü övgüye değerdi. Sezonun ilk maçları her takım için zordur. Çok değişime uğrayan kadrosu ile Altay da yaşadı bu zorluğu. Ancak Teknik Direktör Alper Avcı'nın yerinde ve isabetli oyuncu değişiklikleri ile maça müdahalesi Altay'ı oyuna ortak etti.

ALTIN DEĞERİNDE
İlk maç, 3 puan ayakları yerden kesmemeli. Zira önlerinde uzun ve zorlu bir yolculuk var. Ligin yenisi bir takım için 3 puanla başlamak çok önemli. Taraftarsız oyunda, beraberliğin bile başarı sayılabileceği bir ortamda bu 3 puan altın değerindedir. Bazı galibiyetleri anlatmaya kelimeler yetmez. Hani 'ballı lokma tatlısı' deriz ya, işte öyle bir şey. Umarım bu galibiyet ve bu moral önümüzdeki haftalara da olumlu yansır.
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Lebip Timor: Ballı lokma tatlısı
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