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Can dostları sahipsiz olmasın

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Can dostları sahipsiz olmasın
'İN Çeşme ilçesinde sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların sesi olmak ve doğayı korumak amacıyla kurulan Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (), yaptığı projelerle adından söz ettiriyor. Açılan merkezde yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanları önce bakıma alınırken, sonrasında da sahiplendiriliyor. 2013 yılından bu yana Çeşme'de faaliyet gösteren ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, sokaklarda kendi haline bırakılmış binlerce hayvanın olduğunun belirterek, "Aileler, hayvanları sahiplenirken sorumluluklarını bilsinler. Sahiplendikleri hayvanlara ölünceye dek baksınlar. İnsanlar hayvanlarımızın kıymetini bilsin ve bu hayvanlar için yapılan yardımlar lütfen daha fazla artsın" diye konuştu
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Can dostları sahipsiz olmasın
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