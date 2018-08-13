Haber hattı

Genç yürekler hikaye dokudu MANİSA
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Salihli Belediyesi öncülüğünde çalışmalarına devam eden halı dokuma atölyesinin 6 ila 10 yaş arası 21 çocuk kursiyeri, eğitmen Sultan Gençtürk tarafından geliştirilen '21 motif 21 hikaye' adlı projeyle dokuma sanatının yaşaması adına önemli bir adım attı. Çocukların her biri, farklı bir anlam taşıyan ve Anadolu'ya özgü olan motifleri çizerek, ilmek ilmek dokudu. Dokuma etkinliği çocukların yeteneklerini geliştirdi. Karabağlar'a kültür merkezi İZMİR
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, Karabağlar'da yapımına başlanan Yeşilyurt Kültür Merkezi çalışmalarını inceledi. Güneş ışığını elektriğe dönüştüren fotovoltaik paneller sayesinde kendi enerjisini üretebilecek merkezde, 153 araç kapasiteli kapalı otoparka sahip olacak. Projede oluşturulacak tesisle birlikte mevcut yeşil doku korunacak. Buradaki parka, çocuk oyun alanı ve spor alanı niteliği kazandırılacak. Damat olduğuna pişman ettiler BALIKESİR
'İN Edremit İlçesinde bir damada arkadaşlarının yaptığı akıl almaz şakalar, görenleri hayretler içinde bıraktı. Erdal Duran ile Kader Çakır'ın düğününde her şey normal giderken, damadın sağdıç ve arkadaşları takılarını takmak için sahneye çıktı. Damada önce köpek tasması takan arkadaşları, daha sonra nazar boncuğu, sonra at ağızlığı, şalvar giydirildi. Ayrıca damada biberonla çay içirildi, emzik verildi. Bergama tutkusu meyvesini verdi
YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan İspanyol Jose Manuel Garcia Torres'in 4 yıl önce geldiği Bergama'ya duyduğu tutku, ilçede 150 yıllık tütün deposu için İspanyol, İtalyan ve Türk uzmanların ortak çalıştığı bir restorasyon projesiyle sonuçlandı. Torres, "Bergama'ya ilk kez 4 yıl önce geldim ve aşık oldum. Buraya bir katkım olabilir diye düşündüm ve sevdiklerimden yardım istedim" dedi.