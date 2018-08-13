Hava ambulansı Aymira için uçtu

İzmir
'in Tire İlçesi
'nde evin içinde oynarken mayalanmak üzere yere bırakılan sıcak sütün bulunduğu tencerenin içine düşün 2.5 yaşındaki Aymira Tetik hava ambulansı
ile hayata tutundu. 1.5 saatlik yol hava ambulansı ile 10 dakikaya düştü. İzmir Dr
. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları
ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne bilinci kapalı olarak gelen Aymira, hızlı müdahale sayesinde gözlerini açtı. Çiftçi baba Cavit Tetik
, "Devletimize ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ederim. Kızım kara ambulansı ile gelseydi 1.5 saat sürecekti. 10 dakikada hastaneye yetiştirildi. Durumu iyiye gidiyor" dedi. TALİHSİZ KAZA
Olay, cuma günü öğle saatlerinde Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Azeri asıllı piyano öğretmeni Ramile Tetik ile 3 yıl önce hayatını birleştiren çiftçi baba Cavit Tetik'in 2.5 yaşındaki kızları Aymira Tetik evde yaşanan kaza
da yaralandı. Anne Ramile Tetik, sütü kaynattıktan sonra mayalamak üzere tencereyi yere bıraktı. Daha sonra bir anlık dalgınlıkla kızı Aymira'nın oturma odasında olduğunu unutan anne Tetik, domates salçası almak üzere mutfağa yöneldi. Salçayı çıkartırken birden kızının ağlama ve çığlık sesini duyan anne Tetik, paniğe kapıldı. Sıcak sütün göbeğine ve bacağına dökülmesi ile yanan minik Aymira gözyaşlarına boğuldu. Tetik ailesi minik Aymira'yı otomobille Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olan Aymira buradaki tedavinin ardından daha hızlı olması sebebiyle kara ambulansı yerine hava ambulansı ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hava ambulansı sayesinde 1.5 saatlik yol 10 dakikada kat edildi. Kısa sürede müdahale sayesinde bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Aymira, tedavi sayesinde kısa sürede gözlerini açtı. Hayati tehlikeyi atlatan Aymira'nın durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği belirtildi. Minik Aymira'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftçilik ile uğraşan evli bir çocuk babası Cavit Tetik yaşadıklarını ve duygularını Egeli Sabah ile paylaştı. Kızı Aymira'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirten baba Tetik, "Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. İlk gün bilinci kapalıydı. Şu an bilinci açıldı. Çok şükür hava ambulansı sayesinde kızımın hastaneye getirilmesi 1.5 saat yerine 10 dakika sürdü. Kızım yaşadığı bu kazanın ardından devletimizin imkanları sayesinde zarar görmesin diye hava ambulansı ile getirildi. Bu nedenle yetkililere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kızıma çok erken müdahale edildi. İyileşene kadar kızımın hastanede kalacak" diye konuştu. OLAYI ANLATTI
Kızı Aymira ile cep telefonundan görüntülü konuşarak hasret giderdiğini söyleyen baba Tetik, şöyle devam etti: "Hastanedeki tedavisi hala sürdüğü için ziyaret edemiyoruz. Bu nedenle telefonla eşimi arıyorum. O şekilde görüntülü aramada hasret gideriyorum. Bacağında ve karın bölgesindeki yanıklar her geçen gün düzeliyor. Olayın yaşandığı gün eşim yoğurt yapmak için tencerede süt kaynatmış. Tencereyi yere bırakmış. Çocuk yürürken yanlışlıkla tencereye çarpıp içine düşüyor. Allah'tan yüzüne gelmemiş."