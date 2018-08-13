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ritmini buluyor

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Karşıyaka ritmini buluyor
3. Lig'de 38 yıl aradan sonra mücadele edecek 2. Grup ekibi , kampından oynadığı hazırlık maçında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Toplamda 9. hazırlık karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar her geçen gün yükselen performansıyla taraftarına umut verdi. 'de oynadığı 4 özel müsabakanın 3'ünü kayberen Kaf-Kaf, Afyon'da ise bambaşka bir kimliğe büründü. Fatsa karşısında alınan beraberliğe rağmen hazır bir görüntü ortaya koyan Karşıyaka 2 Eylül'de başlayacak lig öncesi 4 müsabakaya daha çıkacak.
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Karşıyaka ritmini buluyor
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