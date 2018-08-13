Karşıyaka ritmini buluyor

TFF
3. Lig'de 38 yıl aradan sonra mücadele edecek 2. Grup ekibi Karşıyaka
, Afyonkarahisar
kampından oynadığı hazırlık maçında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Toplamda 9. hazırlık karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar her geçen gün yükselen performansıyla taraftarına umut verdi. İzmir
'de oynadığı 4 özel müsabakanın 3'ünü kayberen Kaf-Kaf, Afyon'da ise bambaşka bir kimliğe büründü. Fatsa karşısında alınan beraberliğe rağmen hazır bir görüntü ortaya koyan Karşıyaka 2 Eylül'de başlayacak lig öncesi 4 müsabakaya daha çıkacak.