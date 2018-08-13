Küçük çellistin büyük yeteneği

İZMİR
'DE yaşayan 14 yaşındaki Gözde Alan, çello yeteneğiyle dikkatleri çekiyor. Punto Sanat'ta 5 yıldır eğitim alan Alan, notayla ve notasız her müziği çalabiliyor. Genç yeteneğin eğitmeni Bora Erdoğan, amaçlarının Gözde'nin yaratıcılığını geliştirmek olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Gözde ile ilk çalışmalarımız 2013 yılında başladı. Gözde o yıllarda 9-10 yaşlarındaydı. Gözdenin uyumlu ve zorluk karşısında vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu fark ettiğimde, sınırlarını zorlamaya başladım. İlk metotlarımızı kısa süre içinde bitirdikten sonra, işitme üzerine çalışmalara başladık. Notasız duyduğunu çalması üzerine çalışmalarımız hep devam etti. Amacım notaya bağımlı olmayan, duyduğu keyif aldığı her şeyi çalabilmesi, yaratıcılığını geliştirerek müziği kendince yorumlayabilmesi. Genelde çalışmalarımız hem klasik batı metotları olarak devam ediyor. Erken yaşta başlamasının avantajı çok. İlerde çok iyi bir çellist olacağından şüphem yok" diye konuştu.