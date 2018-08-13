Müzikle terapi kampı

ŞİFA bulmak için binlerce yıldır kullanılan ancak zamanla geri plana itilen müzikle terapinin modern bilimsel yaklaşımlarla ele alınarak tedaviye sunulması için Bergama'da doktorlar ve müzisyenlerin katılımıyla bir terapi kampı düzenlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Asklepion Müzik Terapi
Kampı, doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi GETAT Müdürü Prof. Dr. Ahmet Müslümanoğlu, "Dünyaya örnek model olmak istiyoruz" dedi.