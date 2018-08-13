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Nasır: doğru planlama ıle izmır uçar

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Nasır: doğru planlama ıle izmır uçar
'İN sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerleriyle büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Milletvekili , gerekli planlamalar yapılırsa İzmir'in dünya kenti olacağını söyledi. "İzmir'in yalnızca bugün ve yarınını değil, 50 yıl sonrasını da düşünerek planlar yapmalıyız" diyen Nasır, kenti hak ettiği yere taşımak için bazı stratejik adımların atılması gerektiğini kaydetti. Son dönemde gündemde olan ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen imar barışı konusuna da değinen Necip Nasır, bu barışın ülke için devrim niteliğinde olduğunu dile getirdi. İzmir'in en büyük sorununun plansızlık olduğunu anlatan Necip Nasır, "Kentin 50 yıllık projeksiyonunu belirleyecek şekilde doğru projeler üretilmesi lazım. İzmir'in kendi varlıkları, kenti zirveye taşımak için yeterli aslında. Bizim İzmir'i gökdelenlerle dolu bir mega kent yapma iddiamız yok. Aksine çevresiyle bütüncül, doğaya ve insana saygılı yaşanabilir bir İzmir tek amacımız" dedi.
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Nasır: doğru planlama ıle izmır uçar
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