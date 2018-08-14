Akalazya hastaları İzmir’de şifa buluyor

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Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde, 100 binde 1 kişide görüldüğü belirtilen akalazya nedeniyle yutma zorluğu çeken hastalara hizmet verilmeye başlandı. Hastalığın tedavisinde en etkili yöntemlerden POEM ile hastalara ameliyatsız ve daha etkili tedavi imkanı sunulan Gastroenteroloji Kliniği'ne şu ana kadar 6 hasta başvuru yaptı. Uzman Dr. Süleyman Günay (43), hastalığın belirtileri ve tedavi yönetimiyle ilgili bilgi verdi. Akalazyanın, yemek borusunda sorun oluşturduğunu, bunun da yutkunma güçlüğüne neden olduğunu aktaran Dr. Günay, "Yutma güçlüğü, akalazyanın en önemli belirtisidir. Hem katı ve hem de sıvı besinlerin yutulması sırasında takılma hissedilir. Regürjitasyon ikinci sıklıkta karşılaşılan belirtidir. Mideye geçemeyip, yemek borusunda birikmiş gıda artıkları ve sıvılar ağza doğru geri gelir. Reflü hastalığında da benzer bir şey olduğu için akalazya hastaları yanlışlıkla reflü hastası zannedilebilir" dedi.