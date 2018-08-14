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’dan puansız başlangıç

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Akhisarspor’dan puansız başlangıç
TFF Süper Kupa'yı kazanıp sezona moralli basladıktan sonra Spor Toto Süper Lig'deki ilk hafta mücadelesinde Besiktas'a 2-1 maglup olan , ilk kez açılıs maçından puansız ayrıldı. Ligdeki 7. sezonunu geçiren yesil-siyahlı ekip, daha önce çıktıgı 6 ilk hafta maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'deki ilk yılı olan 2012-13 sezonunu Eskisehirspor'u 1-0 yenerek açan Akhisaspor, 2013-14'te ilk hafta Elazıgspor'u 3-1, 2014- 15'te ise Balıkesirspor'u 2-1'le geçti. 2015-16 sezonunun ilk maçında Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Akhisar, 2016- 17'de Kayserispor'u 2-0, geçen sezon ise Sivasspor'u 1-0 maglup etmeyi basarmıstı. Istanbul'da güçlü rakibi karsısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattıktan sonra ikinci devrede Seleznyov'un golüyle umutlanan Akhisaspor, ardından Elvis Manu'yla net pozisyonlar bulsa da puan alamadı. Akhisar, yenilgiye ragmen özellikle ikinci yarıdaki futboluyla alkıs aldı. Ege temsilcisi sezonun ilk iç saha maçında pazar günü Çaykur Rizespor'u agırlayacak.
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Akhisarspor’dan puansız başlangıç
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