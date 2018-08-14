Altay kulübesindeki oyuncularıyla güldü

SPOR Toto 1. Lig'e 7 yıl sonra dönüp ilk maçında geçen sezonun flaş takımı Ümraniyespor'u taraftarından yoksun olmasına rağmen 1-0 yenmeyi başaran Altay
, eski futbolcularıyla sonuca gitti. Kadrosunu flaş transferlerle yenileyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı, ilk maçta 11'de 8 yeni futbolcuya şans verip, üst üste şampiyonluk yaşanan son 2 sezonun yıldızları İbrahim Akın, Murat Uluç, Atakan ve Furkan'ı oyunun başında kulübede oturttu. Maçın ilk yarısında bocalayan Altay'da ikinci yarıda oyuna giren Atakan, İbrahim Akın ve Furkan, dengeleri değiştirdi. Altay, ikinci yarıda sahada oyun üstünlüğünü eline alaraki, güçlü rakibini Atakan'ın golüyle yenmeyi başardı.