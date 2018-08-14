Altın Kemer sahibini buldu

Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 59. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri gerçekleştirildi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına üç gün boyunca düzenlenen ve güreşçilerin boy atladığı Kurtdereli Güreşleri'nin son gününde de pehlivanlar nefesleri kesti. Dev Türk Bayrağı ile milli birlik ve beraberlik pankartlarının açıldığı geçiş törenine tribünlerdeki vatandaşlar da Türk Bayrağı'nın geçişini ayakta izleyerek, alkışlarıyla destek verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun 50 bin lira ile başlattığı Kurtdereli Ağalık ihalesini ise verdiği 160 bin liralık teklifle iş adamı Yaşar Dalgıç kazandı. SAHIP ÇIKIYORUZ
Final karşılaşmasında Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına kol bağlayan İsmail Balaban, Orhan Okulu'yu yenerek altın kemerin sahibi oldu. Kurtdere Er Meydanı'nda kıran kırana geçen güreşlerde Orhan Okulu 2. Ali Gürbüz ve Tanju Gemici ise 3. oldu. Ata sporu başta olmak üzere sporun her branşına ayrı önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Özellikle yağlı güreşlerimizde ülke genelinde en çok başpehlivan çıkaran il olmamız nedeniyle bu spora ayrı bir önem veriyoruz. Son 3-4 yıldır başpehlivan çıkaramıyorduk. Son Kırkpınar Güreşlerimiz'de Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Ertuğrul Dağdeviren başaltında 1. elde ederek bugün burada başpehlivan sıfatıyla güreş tuttu" dedi. "Pehlivanları bir sporcu olarak değil, yiğitlerimiz olarak görüyoruz" diyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Burada bizim kültürümüz var. Her hareket dua ile başlıyor dua ile bitiyor. Türk'ün kendine ait olduğu tek spor diyebileceğimiz yağlı güreşler Türkiye'de çok farklı noktalarda düzenleniyor. Ama biz iddia ediyoruz, Karesi olarak genlerimizden gelen güreşe sahip çıkma konusunda iddialıyız" dedi.